Internationale Atominspektoren sind nach mehr als siebenwöchiger Abwesenheit wieder in den Iran gereist. Die Fachleute der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) würden ihre Arbeit bald fortsetzen, doch noch seien nicht alle Details zwischen der IAEA in Wien und der Islamischen Republik geklärt, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi in TV-Interviews. Die Inspektoren hatten nach den israelischen und US-amerikanischen Angriffen auf Irans Atomanlagen das Land verlassen.