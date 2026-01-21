Der «World Nuclear Industry Status Report» wird jährlich von einem internationalen Team aus Wissenschaftlern, Journalisten und anderen Experten erstellt. Er wird unter anderem vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, den Grünen im Europaparlament und der Schweizerischen Energie-Stiftung finanziell gefördert./hrz/DP/jha