In Block 1 in Neckarwestheim wurde in diesem Jahr mit dem Abbau von Betonstrukturen begonnen, die früher den Reaktordruckbehälter umgeben haben und Strahlung abschirmen sollten. Voraussichtlich werden den Angaben nach mindestens bis Anfang 2025 rund 1000 Tonnen Beton entfernt. Mit Hilfe sogenannter Seil- und Bandsägen werden die Stücke zerkleinert und in Container verpackt, die zur besseren Stabilität mit Beton aufgefüllt werden. Ihr Ziel ist am Ende das staatliche Endlager «Schacht Konrad» in Niedersachsen. Zuvor waren grosse Teile wie die Dampferzeuger und der Reaktordruckbehälter ausgebaut worden. Im Maschinenhaus sind alle Anlagenteile vollständig demontiert./kre/DP/he