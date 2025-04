Die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, zog eine direkte Parallele zum Krieg in der Ukraine. Es handele sich um einen «terroristischen Anschlag». «Es besteht Grund zu der Annahme, dass die ukrainischen Geheimdienste in den Mord verwickelt sind», sagte Sacharowa. Moskalik sei in der Vergangenheit an Verhandlungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts beteiligt gewesen.