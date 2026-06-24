Der Betriebsaufwand nahm um 2,4 Prozent auf 68,9 Millionen Franken zu, sank pro versicherte Person aber um 9,2 Prozent auf 339 Franken. Dazu beigetragen hätten Effizienzmassnahmen, hiess es. Unter dem Strich verblieb ein gegenüber dem Vorjahr um gut ein Drittel tieferer Gewinn von 18,5 Millionen.