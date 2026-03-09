Die Ankündigung folgt auf einen erneuten iranischen Angriff auf die Ölanlage Maameer. Der Iran griff diese nach offiziellen Angaben in Bahrain gezielt an und verursachte dabei einen Brand und Schäden. Opfer habe es nicht gegeben. Ein ähnlicher Angriff mit einem Brand ereignete sich an der Anlange schon vor mehreren Tagen. Videos des jüngsten Angriffs zeigten einen schweren Brand und Rauchwolken.