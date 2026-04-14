Schwache Elektroverkäufe

Nachdem BMW in den vergangenen Jahren oft mit besonders starken Zahlen im Bereich der Elektromobilität geglänzt hatte, zeigt sich dort aktuell eine Schwäche. Der Absatz reiner Elektroautos sackte um 20,1 Prozent auf 87.458 Fahrzeuge ab. Hier könnte sich - neben anderen Effekten - auch die Einführung der ersten Autos der neuen Modellgeneration «Neue Klasse» bemerkbar machen. Bisher sind nur sehr wenige Fahrzeuge ausgeliefert worden, sie macht aber seit rund einem halben Jahr einen relevanten Anteil der Elektroauto-Neubestellungen aus.