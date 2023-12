Der Ständerat hat am Donnerstag ein Budget 2024 ohne strukturelles Defizit beschlossen. Dazu kürzte er wie der Nationalrat die Einlagen in den Bahninfrastrukturfonds - jedoch stärker als die grosse Kammer. Nicht kürzen will er beim Uno-Palästinenserhilfswerk UNRWA.

14.12.2023 09:56