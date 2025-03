Der Lander «Athena» war am Donnerstag am Berg Mons Mouton im Südpolargebiet des Mondes gelandet - näher am Südpol des Mondes als jedes andere Raumfahrzeug zuvor. Ersten Datenauswertungen zufolge landete «Athena» rund 250 Meter vom geplanten Zielort entfernt. «Diese südliche Polgegend wird von scharfen Sonnenwinkeln beleuchtet und die direkte Kommunikation mit der Erde ist limitiert», hiess es von Intuitive Machines. Auch wegen ihres zerklüfteten Terrains sei die Gegend bislang gemieden worden. Die Erkenntnisse von «Athena» könnten die Gegend aber nun für weitere Erkundung öffnen.