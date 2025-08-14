Audemars Piguet will damit «das industrielle Ökosystem sowie die eigene industrielle Unabhängigkeit» schützen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Künftig leiste man strategische und finanzielle Unterstützung für Inhotec.
Inhotec wird laut den Angaben aber weiterhin als eigenständiges Unternehmen unter dem bisherigen Namen tätig sein und seine Kunden, darunter auch alle Uhrenmarken in seinem Portfolio, bedienen. Der Gründer, Alexandre Eme, behält eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen aus Neuenburg. Er bleibt Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident.
Inhotec wurde 2011 gegründet und stellt Uhrenkomponenten und Rohwerke für den Einbau in Uhrwerke der Haute Horlogerie her.
sc/ra
(AWP)