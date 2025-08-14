Inhotec wird laut den Angaben aber weiterhin als eigenständiges Unternehmen unter dem bisherigen Namen tätig sein und seine Kunden, darunter auch alle Uhrenmarken in seinem Portfolio, bedienen. Der Gründer, Alexandre Eme, behält eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen aus Neuenburg. Er bleibt Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident.