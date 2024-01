Audi brauche Investitionen in die Standorte, in innovative Produkte und in die Beschäftigten, um dem Slogan «Vorsprung durch Technik» neuen Glanz zu verleihen, sagte Schlagbauer und forderte, der digitale und ökologische Umbau des Unternehmens dürfe «die soziale Sicherheit der Beschäftigten nicht ausser Acht lassen. Der Mensch steht für uns an erster Stelle.»