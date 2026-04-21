«Ich halte die deutsche und europäische Industrie für sehr stark», sagte der CEO des Kooperationsprojekts von Audi und Saic, Fermín Soneira, im Vorfeld der am Freitag beginnenden Automesse in Peking. Die Industrie mache zwar gerade eine schwierige Phase durch. «Aber wir sind wieder da und werden uns in China zurückkämpfen», sagte der Spanier.