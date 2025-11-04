Bisher sei es nicht gelungen, diesen Negativtrend in der Schweiz umzukehren und den Anstieg der tödlichen Unfälle zu stoppen, heisst es in einer Mitteilung der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) vom Dienstag. Gefordert sei deshalb eine konsequente Politik zugunsten der Verkehrssicherheit und ein gemeinsames Engagement aller Beteiligten im Strassenverkehr.
«Es gibt wirkungsvolle Massnahmen, die aber nur realisiert werden können, wenn der politische Wille vorhanden ist», wird Mario Cavegn, Bereichsleiter Strassenverkehr der BFU, zitiert. Ohne die politische Unterstützung dürfte das vom Bundesamt für Strassen (Astra) festgelegte Ziel, die Zahl der Verkehrstoten bis 2030 auf 100 zu senken, aber kaum erreichbar sein, schreibt die Beratungsstelle für Unfallverhütung.
Kritik am Parlament
Die Verkehrssicherheit leide unter den Entscheidungen des Parlaments. Parallel zur Senkung des Mindestalters für das Töfffahren habe sich beispielsweise die Zahl der schweren Unfälle von unter 18-jährigen Motorradfahrenden mehr als verdoppelt. Oder während andere Länder Tempo 30 fördern, würden in der Schweiz erhöhte Anforderungen eingeführt. Ein weiteres Beispiel sei der Entscheid gegen ein Velohelm-Obligatorium für Kinder.
Laut dem Bericht «Ranking EU Progress on Road Safety» des European Transport Safety Council (ETSC) ist die Zahl der Verkehrstoten in der Schweiz der schlechteste Wert ganz Europas. Der europäische Durchschnitt sei um 12 Prozent gesunken, teilt die BFU mit. Auch über einen Zeitraum von zehn Jahren bleibe der Trend ernüchternd: plus 2,9 Prozent in der Schweiz gegenüber minus 17 Prozent im europäischen Durchschnitt.
Trotz der ungünstigen Entwicklung in den letzten Jahren gehören die Schweizer Strassen aktuell aber noch zu den sichersten, wie es in der Mitteilung der BFU weiter heisst. Ein politisch getragenes und verankertes Ziel sei gemäss ETSC jedoch entscheidend, um die Verkehrssicherheit in einem Land voranzutreiben.
Nationaler Aktionsplan gefordert
Die Beratungsstelle für Unfallverhütung fordert deshalb einen nationalen Aktionsplan. Dieser solle den Weg weisen, wie die Schweiz die Zahl der schweren Verkehrsunfälle nachhaltig senken kann - basierend auf international bewährten Massnahmen (Best Practices).
Dazu gehören laut BFU eine sichere Strasseninfrastruktur, sichere Fahrzeuge, eine sichere Geschwindigkeit und sicheres Verhalten von Verkehrsteilnehmenden. Der Ansatz basiere auf dem Prinzip einer geteilten Verantwortung und stelle ein umfassendes Risikomanagement in den Vordergrund.
Ausserdem müssten Kontrolle und Sanktionen in den Bereichen Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen wirksam verstärkt werden. Koordination und Prävention würden dafür sorgen, dass alle Beteiligten abgestimmt vorgehen. Die Verkehrssicherheit müsse zudem regelmässig anhand klarer Vorgaben und messbarer Ziele überprüft und weiterentwickelt werden, schreibt die BFU.
Bund: Sicherheitsniveau weiterhin hoch
Die Zahlen des European Transport Safety Council, auf die sich die Beratungsstelle für Unfallverhütung stütze, seien zwar korrekt, heisst es einer Stellungnahme des Bundesamts für Strassen.
Allerdings müssten diese Zahlen interpretiert werden. Denn es werde der tiefste Wert seit Beginn der statistischen Erhebungen, die Zahl der 187 Todesopfer auf Schweizer Strassen im Jahr 2019, dem absoluten Rekordwert von 2024 gegenübergestellt. Daraus würde sich schliesslich die Zunahme um 34 Prozent ergeben.
Im europäischen Vergleich bleibe die Schweiz aber trotz des jüngsten Anstiegs auf einem hohen Sicherheitsniveau, macht das Astra geltend. Mit rund 28 Todesopfern auf der Strasse pro Million Einwohnerinnen und Einwohner zähle sie laut dem ETSC-Bericht weiterhin zu den fünf sichersten Ländern Europas.
(AWP)