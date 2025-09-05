In der Vernehmlassung war die Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG), wonach die aufenthaltsrechtliche Situation von Ausländerinnen und Ausländern verbessert werden sollte, die ohne Verschulden von Sozialhilfe abhängig geworden sind, kritisch aufgenommen worden. 15 Kantone, die bürgerlichen Parteien sowie der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) lehnten das neu geplante Regime ab, weil sie keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf erkannten.