Risikochef muss gehen

Bereits reagiert hat die Bank unter anderem mit neuen Köpfen und strengeren Kritieren für die Kreditvergabe. Der 59-jährige und seit 2018 amtierende Risikochef Oliver Bartholet wird Ende Jahr in Pension geschickt, Nachfolger wird per 1. Juli Ivan Ivanic. Auch in der Risikoüberwachung, Rechtsabteilung und Compliance wird die Organisation angepasst. Künftig ist der Chief Compliance Officer direkt dem CEO unterstellt und wird Mitglied der Geschäftsleitung.