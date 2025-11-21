Medienberichte, denen zufolge die US-Küstenwache plant, Hakenkreuze künftig nicht mehr als Hasssymbole anzusehen, haben in den USA für Empörung gesorgt. Die «Washington Post» berichtete, dass ein neues Richtlinienwerk für das Personal der US-Küstenwache Änderungen bei der Einstufung bestimmter Symbole enthalte. Das Hakenkreuz oder auch die Schlinge - ein Zeichen für die einstigen Lynchmorde in den USA - würden darin lediglich als «potenziell spaltend» bezeichnet. Das Dokument sei Mitte November veröffentlicht worden und solle ab dem 15. Dezember gelten.