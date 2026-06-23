Der polnische Staatschef Karol Nawrocki entzog Selenskyj einen polnischen Orden. Selenskyj und andere ukrainische Politiker gaben daraufhin polnische Auszeichnungen zurück. In Frage steht, ob Selenskyj zu einer internationalen Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine am kommenden Donnerstag und Freitag nach Danzig kommt. Doch der Streit hat in Polen auch eine innenpolitische Seite, und in der polnischen Gesellschaft, die das Nachbarland seit 2022 unterstützt hat, macht sich eine Ukraine-Müdigkeit breit./fko/DP/nas