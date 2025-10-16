Zur Begründung für diesen 360-Grad-Ansatz in alle Himmelsrichtungen heisst es, die östlichen EU-Mitgliedstaaten an der Grenze zu Russland und Belarus seien zwar der grössten unmittelbaren Bedrohung ausgesetzt. Die jüngsten Zwischenfälle hätten allerdings gezeigt, dass jedes Land betroffen sein könne. So war wegen der Sichtung unbemannter Flugkörper in den vergangenen Wochen unter anderem in Dänemark und Deutschland wiederholt Alarm an zivilen und militärischen Flughäfen ausgelöst worden. Zeitweise musste deswegen sogar der Flugverkehr eingestellt werden.