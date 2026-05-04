Der am Montag von Raiffeisen veröffentlichte KMU PMI ist im April auf 52,1 von 55,0 Punkten im März gesunken. Mit einem Wert von über 50 Punkten signalisiert der PMI zwar weiterhin eine Belebung der Geschäftstätigkeit, wie Raiffeisen Schweiz mitteilte. Die Wachstumsdynamik habe sich jedoch spürbar abgeschwächt. Denn vor einem Monat lag der Index noch auf dem höchsten Stand seit fast vier Jahren.