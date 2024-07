Das Vorgehen der Finma zeigt, wie stark die Behörde bei der Integration der Credit Suisse eingreifen will. Die Aufsicht wurde in der Schweiz im Zusammenhang mit dem Kollaps der Credit Suisse im März 2023 heftig kritisiert. Der neue Finma-Chef Stefan Walter, der das Amt im April übernommen hat, fordert mehr regulatorische Befugnisse zur Überwachung der Banken. Die Behörde habe sich von Anfang an um eine enge Einbindung in die Integration bemüht, sagten die beiden Insider. Die Finma versucht, die Finanzstabilität der Schweiz nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS zu sichern, die einen Finanzriesen geschaffen hat, dessen Bilanzsumme fast doppelt so gross ist wie die jährliche Wirtschaftsleistung (BIP) des Landes.