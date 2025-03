In den Atomkraftwerken Beznau AG, Gösgen SO und Leibstadt AG seien im vergangenen Jahr «überdurchschnittlich viele Vorkommnisse» aufgetreten, heisst es in der am Montag veröffentlichten ersten Bilanz zum Aufsichtsjahr 2024 des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi).