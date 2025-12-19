Für die Grosskomponenten wie Reaktordruckbehälter mit Einbauten, Umwälzschleifen, nukleares Dampferzeugungssystem, Stahldruckschale und Betonhülle, die schwer oder gar nicht zu ersetzen seien, führe der Betreiber die erforderlichen Nachweise, hält das Ensi weiter fest. Dieses schätzt den Zustand dieser Grosskomponenten als gut ein. Damit sind aus Sicht der Aufsichtsbehörde die Voraussetzungen für einen sicheren Langzeitbetrieb erfüllt.