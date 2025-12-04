Weiter hiess es, der Minister habe auf seinem Privattelefon sensible, nicht öffentlich zugängliche Informationen über Signal verschickt, die er als nicht geheim einstufte. In dem Bericht wird betont, dass Hegseth kraft seines Amtes die Befugnis habe, über Geheimhaltungsstufen von ihm kommunizierter Informationen des Ministeriums zu entscheiden. Verstösse gegen Richtlinien des Pentagons sieht der Bericht aber in der Nutzung des Privattelefons beziehungsweise einer nicht autorisierten, kommerziell betriebenen App. «Die Handlungen des Ministers stellten ein Risiko für die operative Sicherheit dar, das zum Scheitern der Missionsziele der USA und zu einer potenziellen Gefährdung von US-Piloten hätte führen können», heisst es weiter.