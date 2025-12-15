Grossaktionär Prosus hatte sich im August bereiterklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero von derzeit 28 Prozent deutlich zu senken, um die Zustimmung der EU-Behörden für die Übernahme des Delivery-Hero-Rivalen Just Eat Takeaway zu erhalten. Binnen zwölf Monaten wolle das Unternehmen seinen Anteil so weit senken, dass es nicht mehr der grösste Aktionär sei. Nächstgrösserer Aktionär ist laut Delivery Hero die Conifer Group mit einer Beteiligung zwischen 5 und 10 Prozent der Aktien.