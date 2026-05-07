WOVON HÄNGT DIE VERSORGUNGSSICHERHEIT AB?

Die Witterung, also Temperaturen, Niederschläge und Sonnenscheindauer, hat einen wachsenden Einfluss auf das europäische Stromangebot. Das Wetter hat sowohl Auswirkungen auf die Stromnachfrage als auch auf die Stromproduktion, insbesondere auf den verfügbaren Strom aus erneuerbaren Energien. Daneben wird die inländische Stromversorgung - vor allem aus Wasser- und Atomkraft - stark von der Stromproduktion der Nachbarländer beeinflusst. In den vergangenen Jahren musste die Schweiz im Winter fast ausnahmslos Strom importieren. Solange Importe möglich und günstig sind und die umliegenden Länder selber keine Engpässe zu verzeichnen haben, stellt dies kein grosses Problem dar.