US-Präsident Donald Trump und seine Frau First Lady Melania beginnen an diesem Mittwoch mit dem offiziellen Programm ihres mehrtägigen Staatsbesuchs in Grossbritannien. In Windsor werden die beiden unter anderem mit König Charles und Königin Camilla sowie dem Thronfolgerpaar Prinz William und Prinzessin Kate zusammentreffen. Am Donnerstag sind politische Gespräche geplant. Trump wird dazu von Premierminister Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers empfangen. Trump ist der erste US-Präsident, dem die Ehre eines Staatsbesuchs in Grossbritannien zum zweiten Mal zuteilwird.