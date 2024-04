Der Zughersteller Alstom hat am Standort Salzgitter neue Züge vorgestellt, die ab dem kommenden Jahr in Niedersachsen fahren sollen. Die Auslieferung der 34 elektrischen Doppelstockzüge werde bis Ende 2025 abgeschlossen sein, teilte ein Konzernsprecher am Mittwoch mit. Den Gesamtauftragswert gab er mit rund 760 Millionen Euro an.