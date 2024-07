Der regionale Energieversorger EWE treibt den Bau seiner geplanten Grossanlage zur Produktion von Wasserstoff in Emden voran. Siemens Energy erhielt jetzt den Zuschlag für die Lieferung einer 280-Megawatt-Elektrolyseuranlage, die das Herzstück der geplanten Grossanlage werden soll, wie beide Unternehmen mitteilten. Die Anlage solle 2027 in Betrieb gehen und dann bis zu 26.000 Tonnen grünen Wasserstoff jährlich für unterschiedliche industrielle Anwendungen in der Region bereitstellen. Mithilfe weiterer Komponenten soll die Kapazität sogar auf 320 Megawatt steigen.