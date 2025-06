Überschattet von dem tödlichen Absturz einer Boeing 787 in Indien hat am Montag die weltgrösste Luftfahrtmesse bei Paris begonnen. Der weltgrösste Flugzeughersteller Airbus gab zum Start der Paris Air Show in Le Bourget mehrere Grossaufträge bekannt. Bei seinem ohnehin angeschlagenen Konkurrenten Boeing aus den USA herrschte hingegen Stille. Der Hersteller aus den USA hatte für Montag weder Pressekonferenzen noch sonstige Ankündigungen auf seinem Terminplan. Die Konzernspitze um Boeing-Chef Kelly Ortberg blieb der Messe fern.