Besonders im Bereich sonstiger Fahrzeugbau (plus 6 Prozent zum Vormonat) sowie in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (4,6 Prozent) legte der Auftragsbestand zu. «Der starke Anstieg in diesen Bereichen ist auf Grossaufträge zurückzuführen, insbesondere wurden im Dezember 2023 aussergewöhnlich viele Flugzeuge bestellt», erklärten die Statistiker. Hingegen nahm das Auftragspolster in der Autoindustrie um 5,3 Prozent ab.