Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank zog ein insgesamt positives Fazit: «Die deutsche Wirtschaft überrascht im ersten Quartal. Das war bereits beim gesamtwirtschaftlichen Wachstum mit einem Plus von 0,3 Prozent der Fall, jetzt gesellt sich auch noch ein erfreulicher Zuwachs der Auftragseingänge hinzu.» Sollte der Iran-Krieg tatsächlich zu einem raschen Ende kommen und damit die für den Welthandel wichtige Strasse von Hormus wieder befahrbar werden, könnten die Folgen des Konflikts geringer ausfallen als bislang gedacht./la/jsl/zb