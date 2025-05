Der Rüstungsboom treibt die Nachfrage beim deutschen Panzergetriebe-Hersteller Renk weiterhin an. Im ersten Quartal stieg der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 164 Prozent auf 548,6 Millionen Euro, wie das seit März im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Augsburg mitteilte. Renk sitzt nun auf einem Auftragsbestand von 5,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen hält an der bisherigen Jahresprognose fest - diese berücksichtige aber noch nicht das Marktpotenzial durch höhere Verteidigungsausgaben in der Europäischen Union.