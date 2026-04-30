Der Gabelstaplerhersteller Kion hat im ersten Quartal eine überraschend hohe Nachfrage verzeichnet. Einige Kunden zogen die Bestellungen angesichts angekündigter Preiserhöhungen vor. So stieg der Auftragseingang im ersten Quartal im Jahresvergleich um über 10 Prozent auf fast 3 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten durchschnittlich weniger erwartet. Auch die freien Barmittelzuflüsse überraschten positiv: Sie verbesserten sich auf 47 Millionen, während die Experten Mittelabflüsse erwartet hatten. Die übrigen Kennzahlen lagen im Rahmen der Erwartungen.