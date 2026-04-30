Der Umsatz bewegte sich mit knapp 2,8 Milliarden Euro fast auf Vorjahresniveau. Davon blieben vor Zinsen und Steuern sowie bereinigt um Sondereffekte (ber Ebit) 205 Millionen Euro und damit 5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unterm Strich entfiel auf die Kion-Aktionäre 90 Millionen Euro Gewinn, nach einem Verlust von rund 48 Millionen Euro im Vorjahr. Die Jahresziele bestätigten die Frankfurter. Es seien Massnahmen ergriffen worden, um Kostensteigerungen zu begrenzen, die sich infolge des Iran-Kriegs ergeben, hiess es.
Weiterhin gab das MDax -Unternehmen eine strategische Investition von 35 Prozent in Zikoo Robots bekannt, einen chinesischen Anbieter von Robotik für Palettenlagerung./lew/jha/
(AWP)