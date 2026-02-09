Branche rechnet 2026 mit Wachstum

Das stärkt die Zuversicht in der Branche, sie rechnet nach drei Jahren Flaute für das laufende Jahr erstmals wieder mit Wachstum. «Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die allgemeinen Geschäftserwartungen fielen im Januar 2026 wesentlich besser aus als noch im Dezember», erläuterte Gontermann. Die Erwartungen für die kommenden sechs Monate hätten insgesamt klar ins Plus gedreht.