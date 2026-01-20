In der deutschen Industrie mehren sich die Hinweise auf ein Ende der Krise. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes ist das Auftragspolster auch dank Zuwächsen in der Autobranche den vierten Monat in Folge gewachsen. Der Auftragsbestand stieg im November um 5,9 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilt. Im Monatsvergleich wird ein Plus von 1,8 Prozent gemeldet.