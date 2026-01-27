Damit übertraf Northrop Grumman sein Ergebnisziel, das das Management im Laufe des vergangenen Jahres angehoben hatte. Die Umsatzprognose hatte Konzernchefin Kathy Warden hingegen unter anderem wegen einer schwachen Entwicklung in der Raumfahrtsparte kappen müssen - auch diese wurde nun erreicht: Binnen zwölf Monaten stieg der Erlös um zwei Prozent auf 42 Milliarden Dollar. Dem Umsatzrückgang im Raumfahrtbereich standen Zuwächse in den übrigen Sparten gegenüber. Im besonders starken Schlussquartal schlug sich Northrop Grumman zudem besser als gedacht.