Die Stimmung in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie hellte sich zuletzt mit Blick auf die kommenden Monate etwas auf. Das Geschäftsklima in der Branche verbesserte sich im Januar den zweiten Monat in Folge. «Zwar wurde die aktuelle Lage unterm Strich noch genauso beurteilt wie im Vormonat, aber die allgemeinen Geschäftserwartungen kletterten deutlich nach oben», sagte Gontermann. Die Exporterwartungen hätten im Januar ebenfalls zugelegt und seien erstmals seit einem halben Jahr wieder ganz leicht ins Plus gedreht./mar/DP/stk