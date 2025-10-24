Vorstandschef Oliver Dörre hatte bereits Ende September gesagt, die Bundesregierung meine es ernst und bestelle in Stückzahlen, die «in Richtung zehnfach, zwanzigfach von dem gehen, was wir in der Vergangenheit hatten». Ein zentrales Projekt sei dabei der Spähpanzer der nächsten Generation, auch «Luchs II» genannt. Hensoldt werde dafür den wichtigsten Teil der Sensorik und Elektronik liefern. Bis 2030 will Hensoldt den Umsatz auf sechs Milliarden Euro mehr als verdoppeln.