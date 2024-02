Alcon steigerte den Umsatz von Oktober bis Dezember 2023 um 8,2 Prozent auf 2,33 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am späten Dienstagabend mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus bei etwa 10 Prozent, Alcon spürte im vergangenen Jahr also die Dollar-Stärke. Derweil verbesserte sich auch die Profitabilität deutlich: Die operative Kerngewinnmarge stieg um 2,5 Prozentpunkte auf 18,9 Prozent.