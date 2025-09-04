«Da die Inflation den dritten Monat in Folge über null liegt, wird die SNB die Zinsen im September wahrscheinlich unverändert lassen», kommentiert etwa Gianluigi Mandruzzato, Ökonom bei der EFG-Bank. Dies gelte umso mehr, weil die Aussichten ungewiss blieben. Daher sei es die beste Strategie für die SNB, sich alle Optionen offen zu halten und nicht das ganze Pulver zu verschiessen. Seiner Meinung nach könnte es sogar gut sein, dass die SNB die Zinsen «noch mehrere Quartale» bei 0 Prozent belässt.