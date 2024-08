Pfundscheine mit dem Konterfei von König Charles III. sind erst seit wenigen Monaten in Grossbritannien im Umlauf. Nun hat eine Versteigerung von Scheinen mit niedrigen Seriennummern umgerechnet mehr als eine Million Euro erbracht, wie die Bank of England mitteilte. «Die Versteigerung hat den Rekord für das teuerste Los, das bei einer Banknotenauktion der Bank of England verkauft wurde», betonte die Zentralbank.