Im September hatte Aurubis ein Recyclingwerk in Augusta (Richmond County) im US-Bundesstaat Georgia eröffnet. Insgesamt rund 740 Millionen Euro steckt der Konzern in den neuen Standort, um von dem Recycling-Boom in dem Land zu profitieren. Ein zweites Modul folgt. Zunächst fallen Anlaufkosten an; ab dem übernächsten Geschäftsjahr 2026/27 soll Richmond dann einen Gewinnbeitrag leisten, hatte die Unternehmensführung im Februar erklärt./mis/stw/stk