Der Kupferkonzern Aurubis will künftig einen höheren Anteil seines Gewinns als Dividende an seine Aktionäre auszahlen. Die Ausschüttungsquote soll ab dem Geschäftsjahr 2025/26 bis zu 30 Prozent des operativen Konzernergebnisses betragen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit.