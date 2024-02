Doch Aurubis will die Strategie mit unveränderter Geschwindigkeit umsetzen, wie es am Dienstag weiter hiess. Im ersten Geschäftsquartal hätten sich die Ausgaben dafür im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf über 150 Millionen Euro verdoppelt. In der zweiten Jahreshälfte sollen dann Recycling-Projekte in Belgien sowie die erste Produktionsstufe im neuen Recycling-Werk in Richmond in den USA in Betrieb gehen. Mit dem Werk will das Unternehmen vom Recycling-Boom in den Vereinigten Staaten profitieren.