Europas grösster Kupferhersteller Aurubis investiert weitere 330 Millionen Euro in seinen Standort Hamburg. Dazu gehört der Bau einer neuen Anlage zur Verarbeitung von Edelmetallen mit einem Investitionsvolumen von 300 Millionen Euro, wie die Aurubis AG am Dienstag mitteilte. In seiner jüngsten Sitzung habe der Aufsichtsrat zudem eine 30 Millionen Euro umfassende Investition in eine Anlage zur Reduzierung diffuser Emissionen in der Kupferproduktion genehmigt.

12.12.2023 12:52