Die Aurubis-Aktien zogen auf die Nachricht hin an und führten am frühen Nachmittag den MDax mit einem Plus von knapp 5 Prozent auf 70,70 Euro an. «Mit der Ad-hoc-Mitteilung ist die Unsicherheit erst einmal raus und das Kapitel für den Kapitalmarkt abgeschlossen. Der Schaden überrascht nicht einmal negativ», kommentierte Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel.