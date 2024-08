Aurubis war in der Vergangenheit in mehreren Fällen Opfer von Kriminellen geworden, die im vorangegangenen Geschäftsjahr zu Belastungen in dreistelliger Millionenhöhe geführt hatten. Dabei ging es auch um Manipulationen bei der Feststellung von Metallgehalten bei Recyclingmaterial sowie um einen hohen Fehlbestand bei Edelmetallen. Die Probleme hatten zu Kritik am Risikomanagement geführt. Die Folge: Anfang 2024 kündigte Aurubis den Austausch des fast kompletten Vorstands an, die neue Führung ist seit Juni bekannt. Nur die erst Anfang 2023 in den Vorstand berufene Recyclingchefin Inge Hofkens bleibt und erhält zusätzliche Aufgaben.