Der Kupferkonzern Aurubis hat im vierten Geschäftsquartal mit technischen Problemen zu kämpfen und wird voraussichtlich schwächer abschneiden als erwartet. Das operative Ergebnis vor Steuern in den drei Monaten bis Ende September dürfte mit etwa 75 Millionen Euro unter dem Wert von 92 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum liegen, teilte der MDax-Konzern überraschend am Montag in Hamburg mit. Damit würden die Markterwartungen nicht erreicht.