Nachdem die Treibstoffpreise erst am letzten Wochenende kräftig angezogen hatten, legten sie innert weniger Tage nochmals um rund 4 Rappen je Liter zu. Damit erreichten sie den höchsten Stand seit rund zwei Jahren. Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt laut am Samstag publizierten Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) neu bei 1,96 Franken nach 1,92 Franken zuletzt. Das entspricht einem Anstieg von 2,1 Prozent.