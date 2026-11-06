Der US-Elektroautobauer Tesla wird die Produktion des Cybertrucks in seinem texanischen Werk Mitte kommenden Jahres einstellen. ‌Damit sollen Kapazitäten ⁠für den Bau des Robotaxis Cybercab freigemacht werden, teilte Unternehmenschef und Milliardär Elon Musk am Freitag auf der Plattform X mit. Es blieb ⁠zunächst unklar, ob der Cybertruck in einer anderen Fabrik weiterhin gebaut oder komplett aus dem Angebot gestrichen werde. Allerdings gilt die Anlage in Austin als das einzige Tesla-Werk, ‌in dem die spezifischen Teile für dieses Modell gefertigt werden können. Das Unternehmen war für eine ‌Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Die Aktien des Autobauers stiegen im ​vorbörslichen Handel an der Wall Street um zwei Prozent.